Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-10-2024 ore 15:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla stazione diservizi per la mobilità vanno avanti nelle attività preliminari necessarie al prolungamento della linea C fino al Colosseo per questo motivo ancora fino a domani la sera a partire dalle ore 21 Malatesta San Giovanni della metro C e sostituito da bus navetta con la linea MC2 dal primo novembre Poi è fino al 7 di dicembre è in programma una ulteriore fase delle attività le ultime corse dei treni dei capolinea partiranno rispettivamente alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni poi scenderanno in strada i bus navetta le altre notizie venerdì mattina primo novembre centro Prati è San Pietro torna l’appuntamento con la corsa dei Santi previsto una gara di 10 km con partenza e arrivo a Piazza Pio XII chiusura ale modifica al trasporto sono in programma tra le 8 ...