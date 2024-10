Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-10-2024 ore 12:30

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori sul del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti per lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al 3 novembre le linee tram 235 814 viaggeranno integralmente sul bus sono in programma lavori notturni nella galleria Giovanni 23 esimo chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina entrato tra via del Foro Italico in via della Pineta Sacchetti In quest’ultima direzione chiusura notturna sempre in fascia oraria 22 sei in via del Foro Italico tra via Salaria e viale di Tor di Quinto in entrambi i sensi di marcia per lavori nella galleria Pittaluga chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Urbano della l’altro tra Portonaccio e la tangenziale est In entrambe le direzioni ...