Liberoquotidiano.it - "Stefano... io c'ho voglia": gelo ad Affari Tuoi, la proposta di Filippo a De Martino

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Martedì 29 ottobre è andata in onda una nuova puntata di, il game show di Rai 1 condotto daDe. In questo episodio ha giocato, il "ballerino" della regione Molise, presente in studio insieme alla moglie Tania. Fin qui nulla di strano. Se non fosse che a un certo punto, l'uomo ha rivolto una strana frase al conduttore. Dopo una serie fortunata di tiri, al momento di decidere di andare avanti,ha infatti guardatoDe. Ed ha esclamato a gran voce: "Ste', io c'ho". Quello che intendeva era che voleva andare avanti a giocare. Anche se detta così è suonata molto maliziosa. La risposta del conduttore ha spiazzato tutti i telespettatori: "Guarda sempre tua moglie". Sui social gli utenti sono impazziti. Tantissime persone hanato la battuta di