In Spagna continua a salire il bilancio delle vittime causate dalle improvvise inondazioni che nella Comunità Valenciana hanno spazzato via automobili, trasformato le strade dei villaggi in fiumi e interrotto linee ferroviarie e autostrade. Secondo le autorità spagnole i morti sono almeno 51. Le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti in gran parte del sud e dell'est della Spagna. Un treno ad alta velocità con quasi 300 persone a bordo è deragliato vicino a Malaga, ma le autorità ferroviarie hanno dichiarato che nessuno è rimasto ferito. Acque fangose hanno trascinato veicoli lungo le strade a velocità terrificanti, mentre pezzi di legno e articoli domestici fluttuavano nel fiume d'acqua. Polizia e servizi di soccorso hanno utilizzato elicotteri per evacuare le persone dalle case e dai veicoli.

Spagna, almeno 13 morti in regione Valencia per piogge torrenziali

Almeno tredici persone sarebbero decedute nella regione di Valencia di Spagna a causa delle piogge torrenziali. Fra loro ci sarebbero anche quattro bambini.

Piogge torrenziali in Spagna, decine di morti e dispersi a Valencia

Una violenta perturbazione sta flagellando il sud della penisola iberica causando inondazioni e centinaia di sfollati ...

Spagna, alluvioni improvvise in regione di Valencia, almeno 51 morti

MADRID (Reuters) - Almeno 51 persone sono morte a causa delle alluvioni improvvise che hanno colpito la regione di Valencia in seguito alle piogge torrenziali di ieri, che hanno sommerso strade e citt ...

Spagna, piogge torrenziali in regione Valencia: oltre 50 morti

(LaPresse) Continua a salire il bilancio delle vittime causate dalle improvvise inondazioni che nella Comunità Valenciana hanno spazzato ...