Sequestrati oltre 800 articoli tra cosmetici dannosi e bigiotteria contraffatta, denunciato un triestino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TRIESTE - I militari della guardia di finanza del comando provinciale di Trieste, nel corso di controlli effettuati in concomitanza della Barcolana, hanno denunciato un imprenditore triestino che all'interno della sua attività commercializzava prodotti contraffatti e cosmetici potenzialmente Triesteprima.it - Sequestrati oltre 800 articoli tra cosmetici dannosi e bigiotteria contraffatta, denunciato un triestino Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TRIESTE - I militari della guardia di finanza del comando provinciale di Trieste, nel corso di controlli effettuati in concomitanza della Barcolana, hannoun imprenditoreche all'interno della sua attività commercializzava prodotti contraffatti epotenzialmente

In occasione della Barcolana la Guardia di finanza di Trieste ha effettuato dei controlli mirati per contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti; il bilancio parla di beni sequestrati ...

TRIESTE - I militari della Guardia di Finanza, in concomitanza alla “Barcolana 56”, hanno riscontrato la commercializzazione di prodotti contraffatti e di cosmetici potenzialmente ...

Guardia di Finanza, sequestrati oltre 20.000 giocattoli non sicurI ed oltre 800 articoli recanti marchi contraffatti

Nello specifico, i controlli delle Fiamme Gialle hanno permesso di individuare e sequestrare, presso tre esercizi commerciali, siti in Avezzano, Carsoli e Scurcola Marsicana, oltre 20.000 giocattoli ...

Sequestrati oltre 2.400 articoli contraffatti e insicuri

Sequestrati oltre 2.400 articoli contraffatti e insicuri per la salute dei consumatori indebitamente esposti in vendita. Ad effettuare l'operazione, i finanzieri della Tenenza di Porto Recanati.