Ilgiornaleditalia.it - Salutiamo reverenti il commendator Bassetti per alti meriti civili e sociali: se Mattarella ce li chiarisse, magari... Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiornaleditalia.it: Il principale sembra certa ortodossia verso il programma del WEF, conosciuto come Agenda, di ridefinizione sociale per via sanitaria, energetica, sessuale, etnica: allora tocca insignire quasi tutti i virologi, i climatologi, i giornalisti, i politici. E il papa deve fare la sua parte. Mattar

(informazione.it)

Mattarella, presidente globale, ha nominato il virologo Bassetti commendatore della repubblica per grandi meriti che restano tutti da capire: avere cambiato idea le mille volte sul vaccino? Averlo gar ...

Covid, diffonde numero di Bassetti su un canale Telegram, patteggia condanna a 10 mesi

(genova.repubblica.it)

Da tempo per altro Bassetti è oggetto di minacce per le sue posizioni a favore delle vaccinazioni, indagini precedenti per gli insulti via social avevano portato all’identificazione e al rinvio ...

Variante Xec Covid, Bassetti: “I sintomi e quanto dura il contagio”

(quotidiano.net)

“Non sarebbe una complicazione se fossimo un paese capace di voltare pagina – è la riflessione di Bassetti -. Perché il Covid 2024 è profondamente diverso dal virus del 2019. E così dev ...

Bassetti multato, musica troppo alta in casa e arrivano i vigili

(adnkronos.com)

L'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti, simbolo della lotta al covid e della campagna vaccinale, è stato multato dalla polizia locale di Genova per la musica troppo alta ...