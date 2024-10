Thesocialpost.it - Rublev, clamoroso episodio di autolesionismo: si massacra un ginocchio in campo con la racchetta

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovodiper Andrey, attuale numero 7 nella classifica mondiale di tennis. Durante un match del torneo del Master 1000 di Parigi-Bercy, l’atleta russo ha perso la calma, infliggendo sette violenti colpi al suosinistro con la, fino a farlo sanguinare. < Can somebody getsome mental help? A mental coach? Therapy? Something? This is getting out of hand. pic.twitter.com/mQ3uXa1ZRC — Scott Reichel (@ReichelRadio) October 29, 2024 > Nel match contro l’argentino Francisco Cerundolo,sembrava ben avviato verso la vittoria, ma la tensione crescente ha giocato a suo sfavore. Dopo essersi portato in vantaggio sul 5-2 nel primo set, ha subito la rimonta del suo avversario, che l’ha raggiunto sul 5-5 e poi costretto a cedere nel tie-break.