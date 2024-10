Gaeta.it - Roma Capitale lancia il bando per il contributo affitto: sostegno a famiglie in difficoltà

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi mobilita per contrastare il problema dell’emergenza abitativa, dando il via alper ildestinato a neogenitori enumerose ineconomica. Attraverso ilfornito dalla Fondazione, sarà possibile garantire un supporto significativo allein, con l’obiettivo di alleviare il peso dei costi di locazione. Le risorse disponibili ammontano a 1 milione di euro e ilsi rivolge a specifiche categorie, rendendo così ilmirato ed efficace. Chi può fare domanda per il? Il– Fondazioneoffre un aiuto concreto a coloro che sono diventati neogenitori nel biennio 2023/2024. Sono incluse anche lecon almeno due figli minori o con un minore affetto da disabilità.