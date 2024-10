Progetti PNRR per la sostenibilità in Toscana. I fondi europei sostengono la transizione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il PNRR è il documento in cui sono descritti gli obiettivi che l’Italia intende raggiungere attraverso l’utilizzo dei fondi europei del programma NGEU che, a seguito della modifica approvata dal Consiglio europeo a dicembre 2023, prevede investimenti pari a 194,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, più ulteriori 30,6 del Fondo Complementare e 13 provenienti dal Programma React EU. Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Quotidiano.net - Progetti PNRR per la sostenibilità in Toscana. I fondi europei sostengono la transizione Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilè il documento in cui sono descritti gli obiettivi che l’Italia intende raggiungere attraverso l’utilizzo deidel programma NGEU che, a seguito della modifica approvata dal Consiglio europeo a dicembre 2023, prevede investimenti pari a 194,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, più ulteriori 30,6 del Fondo Complementare e 13 provenienti dal Programma React EU. Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione,ecologica, inclusione sociale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Progetti PNRR per la sostenibilità in Toscana. I fondi europei sostengono la transizione; Progetti green dell’Università di Siena a “Linea Verde Italia”; Concluso il Progetto Integrato di Distretto "Vivaismo per un futuro sostenibile"; Linea Verde Italia fa tappa a Siena e provincia; Attuazione misure PNRR; Mobilità sostenibile: bus elettrici e piste ciclabili; Leggi >>>

Sono già 15 i progetti UniSi finanziati attraverso i bandi del PNRR

(sienafree.it)

L’importo complessivo dei progetti dell'Università di Siena (UniSI) finanziati dai bandi PNRR è di circa 2 milioni e 831 mila euro ...

Bandi del Pnrr. Già finanziati 15 progetti

(msn.com)

L'Università di Siena ottiene finanziamenti per 15 progetti tramite i bandi a cascata del Pnrr, con prospettive di sviluppo scientifico e culturale.

Toscana, rinasce il Borgo di Cavriglia tra musei, giardini, spazi pubblici e residenze turistiche

(travelquotidiano.com)

Regione scelse Castelnuovo d’Avane, tra altri 42 candidati, come rappresentante per la Toscana per il progetto finanziato per 20 milioni dal Pnrr ...

Progetti green dell’Università di Siena a “Linea Verde Italia”

(ilcittadinoonline.it)

Video Progetti PNRR Video Progetti PNRR

SIENA. "Linea Verde Italia", il programma di Rai1, sabato 26 ottobre alle ore 12.30 ci porterà anche all’Università di Siena per un viaggio alla scoperta Sostenibilità ambientale in diversi ambiti sci ...