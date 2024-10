Liberoquotidiano.it - "Professionisti, ecco di che cosa": sinistra a pezzi, Luciano Nobili stronca Bonelli e Fratoianni

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Sono idei veti e delle sconfitte":di Italia Viva, in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto parlando dei due leader di,Â, e della sconfitta alle regionali in Liguria, dove il candidato dem Andrea Orlando è stato battuto da Marco Bucci del centrodestra. Il riferimento diè ai veti imposti da alcuni membri del campo largo, come il M5s, contro la presenza dei renziani nelle liste. Una mossa che, secondo gli esponenti di Iv, avrebbe influenzato non poco l'esito delle elezioni.