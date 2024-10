.com - Premiate 10 eccellenze imprenditoriali estere da Intesa Sanpaolo

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La quindicesima tappa di “imprese vincenti” – il programma diper la valorizzazione delle piccole e medie imprese (pmi) che rappresentano a pieno un esempio di eccellenza imprenditoriale – ha visto protagoniste alcune attività dei settori dell’automotive, dell’agroalimentare e del design tra le dieci. In una delle tappe del programma si sono viste per la prima volta delle aziende provenienti dal contesto economico e culturale dell’Est Europa che si sono distinte per delle capacità incredibili di innovazione e di crescita.