Pil | Istat in III trimestre stabile +04% su anno

Milano, 30 ott. (LaPresse) – Nel terzo trimestre del 2024 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente e sia cresciuto dello 0,4% rispetto al terzo trimestre del 2023. Così l'Istat nella stima preliminare del Pil.

Istat, retribuzioni 3° trimestre cresciute più dell'inflazione

Pil, l'Istat conferma +0,2% nel 2° trimestre

Il saldo primario, spiega l'Istat, è tornato positivo per la prima volta dal quarto trimestre del 2019, con un'incidenza sul Pil dell'1,1% (-0,8% nel secondo trimestre del 2023). Il saldo ...

Pil, l’Istat rivede al ribasso II trimestre: crescita a +0,6% sull’anno

In seguito alla pubblicazione delle nuove stime annuali il 23 settembre, l’Istat ... Nel secondo trimestre del 2024, l'incidenza del deficit delle Amministrazioni pubbliche sul PIL è diminuita ...

ISTAT * PIL: «SECONDO TRIMESTRE 2024, L’INDEBITAMENTO NETTO DELLE P.A. PARI AL -3,4% (-5,0% NELLO STESSO TRIMESTRE DEL 2023)»

Nel secondo trimestre 2024 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al -3,4% (-5,0% nello stesso trimestre del 2023). Il saldo primario delle AP (indebitamento al netto degli ...