Passante di Mestre, tamponamento e incendio tra auto e tir, un ferito lieve (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pochi minuti dopo l’una di oggi, mercoledì 30 ottobre, il personale di Concessioni autostradali Venete è intervenuto insieme ai Vigili del fuoco e la Polstrada per un incidente tra due veicoli, un’auto e un tir, sul Passante di Mestre, seguito da un incendio che ha coinvolto entrambi i mezzi Trevisotoday.it - Passante di Mestre, tamponamento e incendio tra auto e tir, un ferito lieve Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pochi minuti dopo l’una di oggi, mercoledì 30 ottobre, il personale di Concessionistradali Venete è intervenuto insieme ai Vigili del fuoco e la Polstrada per un incidente tra due veicoli, un’e un tir, suldi, seguito da unche ha coinvolto entrambi i mezzi

Un incidente stradale ha interessato il Passante di Mestre nelle prime ore di oggi, mercoledì 30 ottobre. Intorno all’una, un’autovettura ha tamponato un autoarticolato al chilometro 392, in direzione ...

Pochi minuti dopo l’una di oggi, mercoledì 30 ottobre, il personale di Concessioni Autostradali Venete è intervenuto insieme ai Vigili del fuoco e la Polstrada per un incidente tra due veicoli, un’aut ...

ZERO BRANCO/SCORZE' - Incidente tra tir e auto sul Passante di Mestre. Stamattina, mercoledì 30 ottobre, poco dopo l'una di ...

