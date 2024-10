Sport.quotidiano.net - Orsolini aggancia Balotelli: con 52 gol entra nella top 5 dei marcatori in attività

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bologna, 30 ottobre 2024 – Riccardoè tornato al centro del Bologna. Dopo la rete segnata al Genoa, l’ala destra del Bologna ha timbrato il cartellino anche nel match di ieri contro il Cagliari, aprendo le danze per la vittoria finale dei felsinei. La partita di ieri, inoltre, è servita aanche per rispondere alle critiche che gli sono state mosse a seguito dell’apparizione sottotono contro l’Aston Villa in Champions, dove l’esterno è stato uno dei più criticati. Il gol di ieri è stato tutt’altro che banale: dopo aver ricevuto palla da Ndoye, a seguito dell’ottimo velo di Castro, Orso ha fintato il suo classico movimento a rire per calciare con il sinistro, per poi proseguire dritto e tirare col destro.