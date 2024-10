Oltre 200 sanzioni in un mese per lo stato dei mezzi, la Polizia Locale: «Più attenzione al codice della strada» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA – Maggiore attenzione al rispetto delle regole del codice della strada. É l'appello della Polizia Locale di Ancona che nell'ultimo mese ha rilevato un gran numero di infrazioni relative allo stato dei mezzi in circolazione. L’attività della Polizia Locale dorica ha portato nel giro di un Anconatoday.it - Oltre 200 sanzioni in un mese per lo stato dei mezzi, la Polizia Locale: «Più attenzione al codice della strada» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA – Maggioreal rispetto delle regole del. É l'appellodi Ancona che nell'ultimoha rilevato un gran numero di infrazioni relative allodeiin circolazione. L’attivitàdorica ha portato nel giro di un

ADRIA - Settembre "ricco" per le casse comunali grazie alle multe. Nel solo mese di settembre la Polizia Locale ha notificato sanzioni amministrative per violazione al Codice stradale ...

La Lombardia in testa per incassi, con 324 milioni. Seguono Lazio ed Emilia Romagna. Liguria prima per valore pro capite ...

Non ci sono dubbi che le multe stradali, compresi gli autovelox, fruttino cifre significative per i Comuni. Basti pensare che alla data del 17 ottobre 2024 le entrate derivate da sanzioni a carico dei ...

Avere maggiore attenzione al rispetto delle regole del Codice della Strada. E' l'appello della Polizia Locale di Ancona che nell'ultimo mese ha rilevato un gran numero di infrazioni relative allo stat ...