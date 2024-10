Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, minima spesa (per Nothing) massima resa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ultima geniale idea di Carl Pei è una edizione speciale in mille pezzi creata con l’aiuto dei fans. Il telefono è lo stesso, cambia solo il colore, ma i 1000 pezzi verranno venduti in un attimo al listino. Dday.it - Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, minima spesa (per Nothing) massima resa Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ultima geniale idea di Carl Pei è una edizione speciale in mille pezzi creata con l’aiuto dei fans. Il telefono è lo stesso, cambia solo il colore, ma i 1000 pezzi verranno venduti in un attimo al listino.

Com'è un telefono pensato dagli appassionati? Fosforescente! Ecco Phone (2a) Plus Community Edition

Nothing lancia Phone (2a) Plus Community Edition: ecco il telefono pensato dalla comunità di fan Nothing. Ma attenzione: ne saranno prodotte solo 1.000 unità ...

Phone (2a) Plus Community Edition: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Nothing ha svelato il risultato del suo progetto: Phone (2a) Plus Community Edition, nato dalla partecipazione attiva dei fan più appassionati del brand. Questo smartphone rappresenta un simbolo di co ...

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition ufficiale e fosforescente | PREZZO

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition sarà disponibile a tiratura limitata (solo 1.000 pezzi) a partire dal 12 novembre sul sito nothing.tech a 449 euro. Sarà possibile acquistare lo smartphone ...

Nothing Phone (2a) Plus: la Community Edition brilla al buio

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition è lo smartphone fosforescente in edizione limitata. Scopri design, prezzo e disponibilità.