Non è una casa ma una reggia Chiara Ferragni lusso vero su due piani nel cuore di Milano

Palestra, sala cinema, due saloni. E poi marmi verdi, specchi giganteschi e tanta tecnologia. Benvenuti a casa di Chiara Ferragni. Più che una casa, in realtà, è una reggia (su due piani). Siamo a Milano, tra i palazzi di CityLife, il quartiere più esclusivo del capoluogo lombardo. È la stessa influencer, con una serie di scatti, a mostrare la sua dimora. Si tratta della casa in cui Chiara vive ormai da un anno. Dal matrimonio alla vita da single: era qui che l'imprenditrice digitale avrebbe dovuto trasferirsi con Fedez, per costruire una casa dove crescere insieme i loro due figli, Leone e Vittoria. Dopo la fine del matrimonio, Chiara ci è andata a vivere come mamma single. Ma si scopre che c'è comunque una traccia della sua vita passata.

Chiara Ferragni, la reggia su due piani nel cuore di Milano: la sala cinema, la palestra in marmo e le camerette di Leone e Vittoria

Chiara Ferragni festeggia il primo anno nella casa nuova, quella che avrebbe dovuto essere il nido d'amore dove crescere i figli Leone e Vittoria insieme a Fedez e che invece, poche ...

La villa dei Ferragnez l’hanno vista dieci potenziali acquirenti (tutti molto liquidi, viene facile immaginarlo) ma nessuno ne è rimasto così folgorato da decidere di acquistarla ...

Il confronto tra la Sampdoria in casa e quella in trasferta fa emergere la chiara differenza tra le gare al Ferraris e le altre: più goal e punti in trasferta ...

