Puntomagazine.it - Napoli: Circola a bordo di veicolo con targhe di nazionalità polacche e con patente ucraina falsa

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Uomodi un auto constranierae revisione falsificata. Denunciato un 43enne dalla Polizia di Stato Nella giornata di lunedì, personale della Polizia di Stato ha denunciato per falsità materiale in autorizzazioni amministrative e uso di atto falso un quarantatreenne diresidente nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE); allo stesso sono state, altresì, contestate diverse violazioni del Codice della Strada. Nello specifico, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, durante i servizi mirati per il controllo dei veicoli, nel transitare nei pressi dello svincolo di Nola (NA) della SS7bis Var, hanno proceduto al controllo di unconcon aun soggetto.