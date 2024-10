MotoGp, sfida serrata tra Martin e Bagnaia: a Sepang l’azzurro punta alla Classifica Iridata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sepang, 30 ottobre 2024 – 17 punti di distacco in Classifica Iridata di MotoGp tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Mancano due appuntamenti in pista. La prossima domenica ci sarà la gara a Sepang e poi la consueta ultima gara a Valencia. Il pilota azzurro punta a superare l’avversario spagnolo per conquistare il terzo titolo mondiale in carriera, mentre Martin punta al sogno più grande. Ci sono le conferenze stampa della vigilia e lo stesso Bagnaia, dice, come riporta l’Ansa: “Ora più che mai sarà importante rimanere concentrati e dare il massimo in ogni sessione”. Saranno importanti tutti i punti che arriveranno tra Sprint Race e la stessa gara ufficiale. “Sepang – aggiunge il campione del mondo della Ducati, come prosegue l’Ansa – è una pista dove negli ultimi anni siamo sempre stati veloci, ma anche i nostri rivali saranno sicuramente competitivi”. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – 17 punti di distacco inditra Jorgee Francesco. Mancano due apmenti in pista. La prossima domenica ci sarà la gara ae poi la consueta ultima gara a Valencia. Il pilota azzurroa superare l’avversario spagnolo per conquistare il terzo titolo mondiale in carriera, mentreal sogno più grande. Ci sono le conferenze stampa della vigilia e lo stesso, dice, come riporta l’Ansa: “Ora più che mai sarà importante rimanere concentrati e dare il massimo in ogni sessione”. Saranno importanti tutti i punti che arriveranno tra Sprint Race e la stessa gara ufficiale. “– aggiunge il campione del mondo della Ducati, come prosegue l’Ansa – è una pista dove negli ultimi anni siamo sempre stati veloci, ma anche i nostri rivali saranno sicuramente competitivi”.

