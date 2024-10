Moto contro furgone in Tangenziale, morto 40enne: operata d'urgenza la donna rimasta ferita (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si chiamava Victor Roy Riolo il 40enne rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 10 di questa mattina lungo la Tangenziale di Ovest, in direzione Misterbianco. Riolo insieme alla compagna, a bordo di una Moto di grossa cilindrata, si è schiantato contro un furgone fermo Cataniatoday.it - Moto contro furgone in Tangenziale, morto 40enne: operata d'urgenza la donna rimasta ferita Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si chiamava Victor Roy Riolo ilrimasto vittima di un incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 10 di questa mattina lungo ladi Ovest, in direzione Misterbianco. Riolo insieme alla compagna, a bordo di unadi grossa cilindrata, si è schiantatounfermo

Si allunga la scia di sangue sulle strade siciliane. A perdere la vita stamattina un giovane in sella alla sua moto a Catania. Il centauro sarebbe andato a sbattere contro un furgone fermo in corsia ...

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale Ovest di Catania, in direzione Messina, in territorio del comune di Sant'Agata li Battiati. (ANSA) ...

La vittima è il conducente di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un furgone che sembra fosse fermo ...

Un morto e un ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale Ovest di Catania, in direzione Messina, ...