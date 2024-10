Montecatini, tutto pronto per il festival internazionale del cortometraggio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Montecatini, 30 ottobre 2024 - Al via l’edizione 2024 del Montecatini International Short Film festival, la più antica manifestazione d’Italia dedicata ai cortometraggi: dal 4 al 10 novembre il centro termale toscano tornerà ad essere, come da tradizione, un crocevia internazionale affollato da registi, produttori, autori ed attori da tutto il mondo. Sette giornate con tante iniziative ad accesso gratuito e un ricco programma, allestito dal direttore artistico Marcello Zeppi, che si svolgerà tra più location (le Terme Tettuccio, il Cinema Excelsior e il Palazzo del Turismo) e coinvolgerà tutta la città di Montecatini Terme. Tra le guest star attese al festival le attrici Morena Gentile, Denny Mendez e Carlotta Parodi, il compositore e produttore musicale Ron Jones, il ballerino e coreografo Giuseppe Picone, l’attrice e doppiatrice Myriam Catania e tanti altri ancora. Lanazione.it - Montecatini, tutto pronto per il festival internazionale del cortometraggio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 - Al via l’edizione 2024 delInternational Short Film, la più antica manifestazione d’Italia dedicata ai cortometraggi: dal 4 al 10 novembre il centro termale toscano tornerà ad essere, come da tradizione, un croceviaaffollato da registi, produttori, autori ed attori dail mondo. Sette giornate con tante iniziative ad accesso gratuito e un ricco programma, allestito dal direttore artistico Marcello Zeppi, che si svolgerà tra più location (le Terme Tettuccio, il Cinema Excelsior e il Palazzo del Turismo) e coinvolgerà tutta la città diTerme. Tra le guest star attese alle attrici Morena Gentile, Denny Mendez e Carlotta Parodi, il compositore e produttore musicale Ron Jones, il ballerino e coreografo Giuseppe Picone, l’attrice e doppiatrice Myriam Catania e tanti altri ancora.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per ilinternazionale del cortometraggio;dell’arte e del teatro di strada aAlto;Alto, torna “Oltre la Rocca” e il borgo si trasforma in un teatro all’aperto; Weekend, cosa fare a Pisa e provincia l'8 e il 9 giugno; 'Una comunità in trasformazione': un incontro sui 70 anni del Villaggioa Pontelagoscuro; San Donato Valcomino -per la decima Edizione di "Viadibanda 2024",degli artisti di strada e delle bande marcianti; Leggi >>>

Montecatini, tutto pronto per il festival internazionale del cortometraggio

(lanazione.it)

Appuntamento dal 4 al 10 novembre con l’International Short Film Festival. In programma proiezioni, un omaggio a Mastroianni, serate musicali e promozione dei giovani autori ...

XXI Festival d’autunno, tutto pronto per Turandot

(teatrionline.com)

I testi e la regia sono di Erica Salbego. «Il Festival inaugura omaggiando la straordinaria figura di uno dei maggiori compositori italiani che tutto il mondo ci invidia, Giacomo Puccini, nel ...

XXI Festival d’autunno, tutto pronto per l’inaugurazione

(corrieredellacalabria.it)

I testi e la regia sono di Erica Salbego. «Il Festival inaugura omaggiando la straordinaria figura di uno dei maggiori compositori italiani che tutto il mondo ci invidia, Giacomo Puccini, nel ...

Tutto Pronto per il Festival del Dialogo 2024

(orvieto24.it)

È tutto pronto per il Festival del Dialogo 2024, che si terrà dal 18 al 20 ottobre nella splendida cornice del Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto. L’evento, quest’anno intitolato “Cittadinanza ...