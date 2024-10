Terzotemponapoli.com - Milan-Napoli, il giorno dopo: parla Serse Cosmi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Hato anche di, allenatore, a Radio Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni. “Tanti meriti per questa partenza delvanno a Conte. Lui parte da una situazione chiara e da quello crea un gruppo strutturato. Ile le sue squadre sono queste: lui ha aggiustato le cose, è ripartito da situazioni semplici e poi ci ha aggiunto del suo. La differenza tra Conte e tanti altri allenatori è questa: l’avete mai sentitore per prendersi la scena per scelte tattiche? Per visioni? E’ una persona molto razionale nelle scelte e questo non esclude che poi sia anche geniale per altri aspetti. Ilgrossomodo è la squadra dello scorso anno”., il Buonsi vedrà dal mattino? “Buonsembra giochi in questa squadra da dieci anni, Di Lorenzo è rinato e nelle ultime gare sta vincendo anche senza Lobotka.