McKennie | Dal 4-4 con l’Inter porto i rigori Juventus da scudetto

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), prima di-Parma, ha parlato dell’ultima sfida di campionato contro. L’americano poi non si nasconde sullo. POST MILANO – Westona Sky Sport ha parlato prima della partita trae Parma ritornando anche sul 4-4 incredibile contro: «Dalla partita di domenica miche non dobbiamo più ripetere. Io sono molto contento dell’atteggiamento della squadra. Eravamo due goal sotto e aver pareggiato è stato molto importante per la nostra testa e per guardare avanti. Se lapuò vincere lo? Certo, ladeve vincere lo, perché è un grande club». Intanto,ha già risposto vincendo sul campo dell’Empoli con un netto 0-3.