Tpi.it - Mauro Repetto: “Cecchetto e Pezzali? Spero da vecchi si possa bere una birra tutti e tre. Con gli 883 finì perché eravamo su frequenze diverse”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)spiegaha lasciato gli 883 e MaxDalla lite tra Claudioe Maxall’amicizia con quest’ultimo sino alha lasciato gli 883:ripercorre gli “anni d’oro” del duo, la cui storia è raccontata nella serie in onda su Sky, Hanno ucciso l’uomo ragno. Intervistato dal Corriere della Sera,descrive così Claudio, talent scout e produttore degli 883: “Per me è il Walt Disney italiano, è uno che ha saputo concretizzare le sue intuizioni, come lui ha creato tanti personaggi. Mi ha sempre colpito il suo carisma: quando entrava in una stanza si accendeva un silenzio totale; per la personalità che emana sembra quasi un’entità spirituale”.