Manovra, Cgil e Uil proclamano sciopero generale il 29 novembre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cgil e Uil hanno proclamato 8 ore di sciopero generale, con manifestazioni territoriali, per la giornata di venerdì 29 novembre. Lo hanno reso noto nel corso di una conferenza stampa, i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. I sindacati: Manovra inadeguata per i problemi del Paese La mobilitazione è stata indetta per chiedere di “cambiare la Manovra di bilancio”, considerata “del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese”, e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. Lapresse.it - Manovra, Cgil e Uil proclamano sciopero generale il 29 novembre Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)e Uil hanno proclamato 8 ore di, con manifestazioni territoriali, per la giornata di venerdì 29. Lo hanno reso noto nel corso di una conferenza stampa, i segretari generali die Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. I sindacati:inadeguata per i problemi del Paese La mobilitazione è stata indetta per chiedere di “cambiare ladi bilancio”, considerata “del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese”, e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Manovra: Cgil e Uil, sciopero generale il 29 novembre; Manovra, Cgil e Uil proclamano sciopero generale il 29 novembre; Manovra, i sindacati di medici e infermieri proclamano lo sciopero per il 20 novembre; Manovra, i medici proclamano sciopero nazionale: “Legge di Bilancio deludente”; Garante: stop allo sciopero generale. Cgil e Uil: il 17 non sciopera il trasporto aereo. Salvini: se ...; Otto ore di sciopero, cinque manifestazioni: Uil e Cgil in prima linea; Leggi >>>

Manovra: Cgil e Uil, sciopero generale il 29 novembre

(ansa.it)

Cgil e Uil proclamano 8 ore di sciopero generale, con manifestazioni territoriali, per venerdì 29 novembre. Lo annunciano i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, in conferenza s ...

Cgil e Uil: sciopero generale contro la manovra del governo il 29 novembre

(tg.la7.it)

Cgil e UIl hanno proclamato uno scioero generale di tutte le categorie lavorative per il prossimo 29 novembre per protestare contro la manovra economica del governo Meloni. Per restare aggiornato ...

Legge di bilancio, l’opposizione incontra Cgil e Uil: sul tavolo uno sciopero contro la manovra

(tag24.it)

L'opposizione incontra i sindacati Cgil e Ui per organizzare una protesta contro la legge di bilancio: ecco cosa succede.

Manovra 2025, la Uil e la Cgil valutano sciopero generale: mancano risorse per la scuola

(orizzontescuola.it)

Con l’avvio dell’esame parlamentare della Legge di Bilancio, i sindacati italiani sono pronti alla mobilitazione contro i provvedimenti del governo. Cgil e Uil, più critici della Cisl, hanno indetto u ...