Madonna di Trevignano vescovo denuncia per diffamazione ex fedele che donò 123mila euro a Gisella

"Non ho diffamato il vescovo Marco Salvi, avrei potuto querelare l'ex vescovo Rossi, ma non l'ho fatto". Luigi Avella ha commentato la denuncia per diffamazione ricevuta dal vertice della diocesi di Civita Castellana. Denuncia che riguarderebbe un post, poi cancellato, con un commento alle mancate sanzioni sul decreto di Trevignano.

