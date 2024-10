M5s in crisi: nuovo tonfo elettorale alle Regionali della Liguria (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nessuno psicodramma: l`ennesimo tonfo elettorale del Movimento 5 stelle a livello di elezioni locali, con il misero 4,56 per cento raccolto alle Regionali della Liguria, non cambia il percorso in atto per la "rifondazione" del partito, che si dovrebbe concludere il 23 e 24 novembre con l`assemblea costituente nazionale. Questo è il messaggio che Giuseppe Conte e i suoi trasmettono nel day after della inattesa vittoria del centrodestra con Marco Bucci. Il Movimento, spiega l`ex premier, "è abituato purtroppo a risultati non assolutamente soddisfacenti e anche molto deludenti sul territorio". Ilfogliettone.it - M5s in crisi: nuovo tonfo elettorale alle Regionali della Liguria Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nessuno psicodramma: l`ennesimodel Movimento 5 stelle a livello di elezioni locali, con il misero 4,56 per cento raccolto, non cambia il percorso in atto per la "rifondazione" del partito, che si dovrebbe concludere il 23 e 24 novembre con l`assemblea costituente nazionale. Questo è il messaggio che Giuseppe Conte e i suoi trasmettono nel day afterinattesa vittoria del centrodestra con Marco Bucci. Il Movimento, spiega l`ex premier, "è abituato purtroppo a risultati non assolutamente soddisfacenti e anche molto deludenti sul territorio".

Il M5s in crisi nera, scontro sulla Costituente

Un risultato deludente. Il leader Giuseppe Conte non usa mezzi termini nell'analizzare il crollo del suo Movimento, che alle urne in Liguria non sfonda la soglia del 5% e si piazza sotto gli alleati d ...

Il Movimento 5 Stelle in crisi: analisi del crollo elettorale in Liguria

Un'analisi approfondita sulla crisi del Movimento 5 Stelle dopo il deludente risultato in Liguria.

Il Pd tiene ma la crisi del M5s trascina giù la coalizione

«Se penso che il centrosinistra per colpa di Conte ha rifiutato Italia Viva… Finirà per qualche centinaio di voti. E dire che solo Renzi alle Europee ...

Cosa si dice sul web della crisi interna del M5S

La società Vis Factor ha realizzato un report del sentiment online sul periodo travagliato che sta affrontando il M5S ...