L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), insieme ai partner e agli Stati membri, ha attivato per la prima volta i Corpi di emergenza sanitaria globale (Ghec) come contromisura all'epidemia di Mpox (il cosiddetto vaiolo delle scimmie). Questo intervento mira a fornire ulteriore sostegno ai Paesi che stanno attualmente affrontando focolai della malattia. Se da un lato la crisi conseguente la pandemia di Covid-19 ha rivelato la scarsa preparazione a livello globale di fronte a minacce di tipo sanitario, dall'altro è chiaramente emersa la necessità per ogni Paese di garantire la propria sicurezza sanitaria anche attraverso azioni condivise. Il Ghec nasce nel 2023 come framework in risposta alle lacune e alle sfide identificate durante l'azione contro la pandemia di Covid-19.

L’Oms attiva i Corpi di emergenza sanitaria globale contro il Mpox. Cosa significa?

