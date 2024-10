Ilrestodelcarlino.it - L’ira del comitato: "Nuova Statale 16, solo cemento e nessun albero in più"

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dove sono finiti "i nuovi alberi promessi come compensazione dell’opera?". Quelli previsti "fin dal 2008, in cambio dell’ampliamento dell’autostrada a tre corsie, ancora non sono stati piantati". A sollevare l’incredibile ritardo è il’No variante Ss16’ che ha incontrato l’assessore all’ambiente Anna Montini nei giorni scorsi. Oltre alla questione del progetto della16 è emerso anche il problema della riforestazione prevista per l’ampliamento dell’autostrada. "Si tratta di 12 ettari nel comune di Rimini previsti dal decreto di valutazione di impatto ambientale del 2008 come condizione imprescindibile per realizzare la terza corsia dell’A14". L’assessore Montini alha spiegato la complessità burocratica che ha coinvolto Comune, Regione e Ministero e ha annunciato l’avvio dei lavori entro il 2025.