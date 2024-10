Lanotiziagiornale.it - “L’emergenza climatica è una crisi sociale”, l’allarme di The Lancet

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Record di decessi per calore nel 2023. Il rapporto 2024 diCountdown sulla salute e il cambiamento climatico lo scrive nero su bianco: il riscaldamento senza precedenti sta già incidendo drammaticamente sulla salute pubblica. Gli impatti, disseminati in ogni angolo d’Europa, rivelano un quadro di vulnerabilità crescente e disuguaglianze amplificate che mettono a nudo unatanto sanitaria quanto etica. Negli ultimi anni, si legge nel rapporto, le ondate di calore estreme hanno visto un aumento allarmante, con un 97% in più di esposizioni agli eventi caldi, mentre il tasso di mortalità legato al caldo si è drammaticamente impennato. Tra il 2003 e il 2022, i decessi per calore sono aumentati di 17,2 per 100.000 abitanti, con un impatto più pesante sulle donne rispetto agli uomini.