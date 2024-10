L’ego rigonfio di Giuli, la guerra Berlinguer-Giordano e altre pillole (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ministro della Cultura Alessandro Giuli non c’era, al Collegio Romano, alla presentazione della nuova edizione di #ioleggoperche?, il progetto nazionale di educazione e promozione della lettura organizzato dall’Associazione italiana editori per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, in programma dal 9 al 17 novembre. Con il numero uno di Aie, Innocenzo Cipolletta, c’erano i presidenti delle commissioni Cultura di Camera e Senato, Federico Mollicone e Roberto Marti. E in diretta streaming per tutte le scuole d’Italia, con Serena Bortone sono state presentate le novità e i risultati raggiunti negli ultimi anni. Con la giornalista Rai che si è seduta sulla poltrona di Giuli. Innocenzo Cipolletta e Serena Bortone (Imagoeconomica). Lettera43.it - L’ego rigonfio di Giuli, la guerra Berlinguer-Giordano e altre pillole Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ministro della Cultura Alessandronon c’era, al Collegio Romano, alla presentazione della nuova edizione di #ioleggoperche?, il progetto nazionale di educazione e promozione della lettura organizzato dall’Associazione italiana editori per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, in programma dal 9 al 17 novembre. Con il numero uno di Aie, Innocenzo Cipolletta, c’erano i presidenti delle commissioni Cultura di Camera e Senato, Federico Mollicone e Roberto Marti. E in diretta streaming per tutte le scuole d’Italia, con Serena Bortone sono state presentate le novità e i risultati raggiunti negli ultimi anni. Con la giornalista Rai che si è seduta sulla poltrona di. Innocenzo Cipolletta e Serena Bortone (Imagoeconomica).

Giuli senza rete nella guerra tra clan di Fratelli d’Italia

(ilmanifesto.it)

Il nuovo dramma in atto sul ministero della Cultura ha reso evidente che in Fratelli d’Italia forse non ci sono le correnti ufficiali, ma è in corso una guerra tra bande ... dell’ex capo di gabinetto ...

Giuli e il plotone di esecuzione pianificato da "Report". "Lo guardo col mio avvocato"

(ilgiornale.it)

Se l'obiettivo era il battage pubblicitario per la nuova stagione di Report su Rai3 è facile prevedere che questa sera avrà alti ascolti per l'inchiesta sul caso Giuli annunciata da Sigfrido ...

Giuli: “Dopo la stagione dei vaffa, apocalittismo è il tentativo di alzare il livello del linguaggio”

(repubblica.it)

Giuli chiede se, "dopo la stagione dei vaffa, il fatto che si ragioni su parole come apocalittismo", sia da considerarsi "un arretramento o un tentativo di avanzare? C'è un livellamento verso il ...

Arianna Meloni a FdI: “Giuli va sostenuto”

(ilsecoloxix.it)

Che il sostegno a Giuli non sia «mai mancato» è contraddetto dai fatti. Si potrebbero citare le chat in cui esponenti locali rivolgevano insulti omofobi al suo ex capo di gabinetto. Si potrebbe ...