Lavoro Mattarella | E’ potente strumento di integrazione

"Il Lavoro è potente strumento di integrazione e penso ai tanti immigrati e alle necessità del mondo produttivo". E' il pensiero del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine 'Al Merito del Lavoro' ai Cavalieri del Lavoro, nominati il 2 giugno scorso. "Le imprese – ha sottolineato – possono recare consistenza su questo terreno, spesso preda di paure irrazionali se non di eccitate fobie". Pil, Mattarella: "L'Italia è tornata a crescere" "La vivacità delle imprese e la loro capacità di affrontare le sfide del mercato, anche nelle condizioni mutevoli e difficili di questi ultimi anni, ci ha consentito di riprenderci dopo la stagione delle crisi finanziarie e dopo la grande battuta d'arresto conseguente alla pandemia da Covid.

