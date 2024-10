Bergamonews.it - L’assassino di Sara Centelleghe: “Se non fumo mi agito ed esplodo”. Che cos’è il ‘craving’

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Costa Volpino. Era in cerca di droga Jashandeep Badhan, arrestato sabato scorso (26 ottobre) con l’accusa di omicidio volontario per avere ucciso la 18ennein un appartamento al terzo piano di via Nazionale 124 a Costa Volpino, dove sperava di trovare altra sostanza stupefacente oltre a quella che aveva già consumato. Aveva dato appuntamento all’amica che quella sera teneva compagnia a, per scambiare qualche grammo dicon della cocaina. Ma all’incontro non si è presentato. L’amica della vittima è scesa in strada, mentre lui è salito indisturbato verso l’appartamento dove la giovane dormiva. Badhan si è messo a frugare in uno zaino e quandosi è svegliata l’ha aggredita. Temeva chiamasse i carabinieri: “Mi sono spaventato e l’ho presa a pugni”. Prima di ucciderla a colpi di forbici, in preda alla frustrazione, senza un perché.