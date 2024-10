Rompipallone.it - “Laboratorio Empoli”: occhio al figlio d’arte, un altro Del Piero in Serie A

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Scendono in campo-Inter, in quella che è una sfida importante inA, considerando gli obiettivi di classifica. Gli occhi su DelJunior, scrivono da La Gazzetta dello Sport, in quello che è il “” che sforna talenti. Perché stasera, in occasione di-Inter, c’è la possibilità di vedere da vicino e ad alti livelli, quelli che sono potenziali colpi proprio da Inter, considerando quanto fatto di buono fino a questo momento dai ragazzi di Roberto D’Aversa. Fazzini e Colombo, ma anche Vazquez e altri talenti in casa, che in precedenza hanno visto Baldanzi e altri calciatori, in quella che è una bellissima realtà del calcio italiano, che sa valorizzare i giovani e farli rendere. Discorso analogo, si spera e pensa, sia anche per DelJunior.