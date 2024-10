Calciomercato.it - La big è in caduta libera, ribaltone UFFICIALE: arriva l’esonero

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Big in, èta la decisionedel club: l’allenatore è stato esonerato. Il comunicato e tutti i dettagli Ètoda parte del club. La situazione di classifica, con la squadra ormai in, ha portato la big alin panchina.da parte di una big: l’allenatore lascia la guida della squadra in piena(Foto LaPresse) – calciomercato.itDiego Alonso non è più l’allenatore del Panathinaikos. Il tecnico uruguaiano è stato esonerato dalla società greca, che l’aveva scelto dopo aver incassato anche il rifiuto di Maurizio Sarri. L’ex Siviglia lascia con la big del campionato greco in piena: il club di Atene occupa attualmente l’ottava posizione con solo 13 punti raccolti nelle prime 9 giornate.