Il leggendario regista Quentin Tarantino ha condiviso la sua recensione del controverso Joker: Folie à Deux, che gli è piaciuto moltissimo. Dopo una corsa disastrosa al botteghino, Joker: Folie à Deux è approdato oggi sulle piattaforme VOD, mentre la Warner Bros. cerca di recuperare tutto il possibile da un film che promette di provocare una perdita considerevole. Il sequel di Joker non è stato accolto positivamente né dalla critica né dal pubblico, ma il film si è guadagnato il favore del regista di Pulp Fiction e C'era una volta a Hollywood, Quentin Tarantino. Durante un'intervista a The Bret Easton Ellis Podcast Tarantino ha infatti proclamato il suo amore per un film che, secondo lui, non avrebbe potuto "funzionare come film"

Joker: Folie à Deux approda sulle piattaforme VOD dopo un flop al botteghino

"Joker: Folie à Deux" delude al botteghino nonostante le attese, mentre la Warner Bros. punta sulle piattaforme VOD per recuperare perdite e stimolare l'interesse del pubblico.

Joker: Folie à Deux, Quentin Tarantino elogia il film: "È un vaf**anculo ai fanatici dei fumetti"

Il leggendario regista Quentin Tarantino ha condiviso la sua recensione del controverso Joker: Folie à Deux, che gli è piaciuto moltissimo.

Tutto quello che Quentin Tarantino pensa di Joker 2: "Todd Phillips è il Joker, ha mandato i nerd a quel paese"

In occasione di un'ospitata per il podcast di Bret Easton Ellis, in compagnia di Roger Avary (co-sceneggiatore di Pulp Fiction), Quentin Tarantino ha mostrato tutto il suo amore per Joker 2 (Joker: ...

Joker Folie à Deux: il genio controverso che divide il pubblico nella recensione

Analisi del film e delle sue aspettativeNel panorama cinematografico attuale, "Joker: Folie à Deux" ha generato polemiche e ha scosso le fondamenta de ...