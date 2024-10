Inter, Inzaghi: "Lautaro è sempre una soluzione, mai un problema. Risposta a Conte? No, a noi stessi" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L`Inter sconfigge l`Empoli 0-3, grazie alla doppietta di Davide Frattesi e alla rete da record (LEGGI QUI PERCHE`) di Lautaro Martinez. Il tecnico Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L`sconfigge l`Empoli 0-3, grazie alla doppietta di Davide Frattesi e alla rete da record (LEGGI QUI PERCHE`) di Lautaro Martinez. Il tecnico

Serie A, Empoli-Inter 0-3: Inzaghi resta nella scia di Conte

L' Inter supera 0-3 l' Empoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e resta in scia al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi disputa un primo tempo piuttosto anonimo, ma attorno alla me ...

Inter, Inzaghi: "Lautaro è sempre una soluzione, mai un problema. Risposta a Conte? No, a noi stessi"

L`Inter sconfigge l`Empoli 0-3, grazie alla doppietta di Davide Frattesi e alla rete da record (LEGGI QUI PERCHE`) di Lautaro Martinez. Il ...

Inzaghi esalta il lavoro di Lautaro Martinez e torna su Inter-Juventus 4-4

Inter, Inzaghi: "Una risposta a noi e non al Napoli. Lautaro non sarà mai un problema"

Simone Inzaghi applaude la sua Inter dopo la vittoria di Empoli. "Lautaro? Sarà sempre una soluzione, mai un problema. Un attaccante vive di momenti, l'ho tenuto dentro perché volevo si prendesse ...