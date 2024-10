Liberoquotidiano.it - Imprese, cittadini e istituzioni italiane: ecco come rivedere il Green deal

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - La cronaca di questi giorni con il dissenso di una parte dell'industria automotive e le proteste dei lavoratori sembra confermare i numeri della rilevazione effettuata da Adnkronos tra i propri utenti web e social: per il 65% ileuropeo andrebbe eliminato, per il 23% migliorato e solo per il 12% è una priorità . Cosìviene portata avanti, secondo i 5.500 utenti che non rappresentano un campione statistico, la transizione danneggia l'economia (75%). In pochi si esprimono positivamente sull'acquisto delle auto elettriche a causa del prezzo (46%) o dei limiti per la ricarica (38%). Le risposte sono state oggetto di commento durante il convegno Adnkronos Q&A dal titolo “Trasformazione, investimenti e strategie” che si è svolto oggi nel Palazzo dell'Informazione di Roma.