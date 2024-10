Lanazione.it - Il ristorante della famiglia Venturini presente sulla guida slow food

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il’Dal mi’ cecio’ sbarca nella ’Osterie d’Italia’ di. Il locale aperto all’interno dell’Hotel Alassio, in via Michelangelo, dagli storici titolaristruttura ricettiva Giuseppeed Helga Bracali con la figlia Carlotta, ha conosciuto un grande successo negli ultimi anni in città. Adesso è arrivata anche l’incoronazione die laha festeggiato con una bella serata. "Dopo tre anni di lavoro – raccontano con gioia – iniziano ad arrivare i primi riconoscimenti". La storia delè semplice: Carlotta, a febbraio 2021, ha chiesto ai genitori di iniziare una nuova attività nell’azienda di, aprendo questo locale. Cosi, il 25 maggio 2021, è stato aperto il’Dal mi’ cecio’.