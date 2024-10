Sport.quotidiano.net - Il portiere para due penalty. Primavera agli ottavi con un super Pessina. Renate ko ai rigori

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 53 (dopo calci di rigore) :, Nesi (16’st Puukko), De Luca, Markovic, Baroncioni; Labedzki (30’st Castillo), Lai, Gattor; 40 Negri (33’pt Mazzetti), Mangiameli (15’st Tordiglione), Oliviero (15’st 11 Ravoli). A disp.: Happonen, Tirelli, Dimitrisin, Saputo, Jaber. All. Rivalta.: Rossi; Ziu, Stagi, La Ruffa; Mariani (47’st Valerin), Deviardi, Garavello (45’st Murante); Meloni, Ciarmoli (45’st Fortunato); Carta, Marchetti (1’st Bassani). A disp.: Alfieri, Zappa, Cristiano, Disca, Gamba, Napoli, Oleoni. All. Savoldi. Arbitro: Di Cicco di Lanciano. Reti: 14’pt Gattor (B), 7’st Ziu (R), 13’st Bassani (R), 40’st Tordiglione (B). Note: ammonito Lai (B). Bologna avanti di rigore e altri sorrisi per Rivalta, dopo il bel successo di sabato in campionato contro l’Udinese.