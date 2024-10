Terzotemponapoli.com - Il Napoli e il ‘trittico’ con le lombarde: buona la prima

Terzotemponapoli.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildi Conte primo in classifica e vittorioso al Meazza: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Coriere dello Sport. Un regalo per Diego. Firmato con un bigliettino di auguri da Antonio Conte. Nel giorno del compleanno di Maradona, ilconsolida il suoto in classifica superando a pieni voti il primo esame del ciclo terribile. Da lassù non ci crederà nemmeno il Pibe de Oro: 7 punti di vantaggio sull’Inter e 8 sulla Juve dopo un inizio di stagione magnifico. Al Meazza è arrivata la quinta vittoria di fila, il settimo clean sheet in dieci partite (il sesto nelle ultime sette) ma soprattutto una prestazione da grande squadra. È partita forte, ha colpito, ha sofferto, ha affondato di nuovo e poi ha difeso con i denti. Con carattere, con personalità, con grande spirito di gruppo.