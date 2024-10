Il Dl Paesi Sicuri diventa emendamento al dl Flussi. Le opposizioni insorgono (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - Sul tema migranti è ancora polemica tra politica e magistratura. La prima volta era per l'ordinanza del tribunale di Roma che non ha convalidato i trattenimenti in Albania. Adesso è il provvedimento dei giudici di Bologna che hanno disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Ue sull'applicazione del decreto legge sull'individuazione dei Paesi Sicuri varato dal governo. "Mi sembra evidente che c'è una minoranza di giudici che fa il male dell'Italia e degli italiani, che smonta di notte quello che cerchiamo di costruire di giorno per la sicurezza, addirittura arrivando a evocare Hitler, la Germania nazista, il fascismo. Cose surreali", afferma Matteo Salvini, in un'intervista in onda stasera a '4 di sera' su Retequattro. Agi.it - Il Dl Paesi Sicuri diventa emendamento al dl Flussi. Le opposizioni insorgono Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - Sul tema migranti è ancora polemica tra politica e magistratura. La prima volta era per l'ordinanza del tribunale di Roma che non ha convalidato i trattenimenti in Albania. Adesso è il provvedimento dei giudici di Bologna che hanno disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Ue sull'applicazione del decreto legge sull'individuazione deivarato dal governo. "Mi sembra evidente che c'è una minoranza di giudici che fa il male dell'Italia e degli italiani, che smonta di notte quello che cerchiamo di costruire di giorno per la sicurezza, addirittura arrivando a evocare Hitler, la Germania nazista, il fascismo. Cose surreali", afferma Matteo Salvini, in un'intervista in onda stasera a '4 di sera' su Retequattro.

