I consigli per difendersi dalle truffe, anziani 'catechizzati' dai Carabinieri nelle due parrocchie (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continuano gli incontri organizzati dalla Compagnia Carabinieri di Cesena a favore della cittadinanza in generale, con una particolare attenzione alle persone anziane e fragili, che spesso vivono da sole, o che comunque non hanno compagnia per gran parte della giornata, finalizzate a fornire loro Cesenatoday.it - I consigli per difendersi dalle truffe, anziani 'catechizzati' dai Carabinieri nelle due parrocchie Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continuano gli incontri organizzati dalla Compagniadi Cesena a favore della cittadinanza in generale, con una particolare attenzione alle persone anziane e fragili, che spesso vivono da sole, o che comunque non hanno compagnia per gran parte della giornata, finalizzate a fornire loro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: I consigli per difendersi dalle truffe, anziani 'catechizzati' dai Carabinieri nelle due parrocchie; Ascoli, truffe agli anziani: ecco come difendersi. I consigli della Polizia; Anziani, guardia alta contro le truffe; #chiamatecisempre: difendiamo gli anziani dalle truffe estive; Contro le Truffe; «Nonno avvisato», la guida anti-truffa per gli anziani: ecco come proteggersi dai malintenzionati; Leggi >>>

Anziani, guardia alta contro le truffe

(ilrestodelcarlino.it)

La Questura di Ascoli lancia l'allarme truffe agli anziani: consigli per difendersi. Non aprire a sconosciuti, verificare sempre l'identità e evitare contatti sospetti durante operazioni finanziarie.

Truffe con l’IA: riproduce la voce di un parente o di un amico. Come difendersi

(msn.com)

Gli inganni più frequenti riguardano la riproduzione della voce di un conoscente o di un'autorità con l'obiettivo di chiedere soldi al malcapitato ...

Truffe agli anziani, oltre 40mila denunce e 1.400 arresti: il bilancio della campagna dei Carabinieri

(msn.com)

Tre mesi fa, l’Arma dei Carabinieri ha lanciato un’importante campagna nazionale per contrastare il fenomeno delle truffe a danno degli anziani, un problema in crescita che minaccia ...

Campagna dei Carabinieri contro le truffe agli anziani, segnalazioni in crescita

(tg24.sky.it)

Sono positivi i primi risultati della campagna nazionale contro le truffe agli anziani lanciata dall’Arma dei Carabinieri ... circostanza utile anche alla distribuzione di un opuscolo informativo sui ...