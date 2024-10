Grandi nomi e produzioni: Foligno punta forte sul teatro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Otto spettacoli con Grandi nomi del panorama nazione e tre importanti produzioni dello Stabile umbro. Foligno scommette sul teatro e lancia la nuova stagione 24-25 presentata ieri dal direttore del Tsu Nino Marino e dall’assessore alla cultura Alessandra Leoni: "Il teatro – ha sottolineato – è una forma d’arte fondamentale, capace di unire le persone e stimolare il pensiero critico". I primi cinque spettacoli sono al Politeama Clarici: taglio del nastro martedì 19 novembre con Matthias Martelli e con il suo nuovo lavoro, “Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi“ ( foto) per proseguire all’insegna della danza: la Compagnia Nuovo Balletto di Toscana presenta il 6 dicembre “Bayadère. Il regno delle ombre“, su coreografia di Michele Di Stefano. Sempre a dicembre, venerdì 20, Paolo Genovese porta “Perfetti sconosciuti“, l’adattamento teatrale del suo celeberrimo film. Lanazione.it - Grandi nomi e produzioni: Foligno punta forte sul teatro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Otto spettacoli condel panorama nazione e tre importantidello Stabile umbro.scommette sule lancia la nuova stagione 24-25 presentata ieri dal direttore del Tsu Nino Marino e dall’assessore alla cultura Alessandra Leoni: "Il– ha sottolineato – è una forma d’arte fondamentale, capace di unire le persone e stimolare il pensiero critico". I primi cinque spettacoli sono al Politeama Clarici: taglio del nastro martedì 19 novembre con Matthias Martelli e con il suo nuovo lavoro, “Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi“ ( foto) per proseguire all’insegna della danza: la Compagnia Nuovo Balletto di Toscana presenta il 6 dicembre “Bayadère. Il regno delle ombre“, su coreografia di Michele Di Stefano. Sempre a dicembre, venerdì 20, Paolo Genovese porta “Perfetti sconosciuti“, l’adattamento teatrale del suo celeberrimo film.

