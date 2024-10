Gran Sasso: nessuna limitazione al traffico quest'anno, indagini in corso (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Aquila - Commissario Caputi annuncia: "Nessun blocco in galleria quest’anno, mentre si avviano le analisi per indagare sulla torbidità dell'acqua". Il traforo del Gran Sasso non subirà limitazioni al traffico per il resto dell'anno. A confermarlo è stato Pierluigi Caputi, Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico, che ha spiegato come le condizioni climatiche impediscano la realizzazione dei sondaggi previsti all'interno della galleria. In seguito alla sospensione dei lavori, si procederà comunque con l'iter per i carotaggi all'esterno del tunnel, permettendo così la circolazione regolare nei prossimi mesi invernali, evitando i disagi di un eventuale senso unico alternato. Abruzzo24ore.tv - Gran Sasso: nessuna limitazione al traffico quest'anno, indagini in corso Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Aquila - Commissario Caputi annuncia: "Nessun blocco in galleria, mentre si avviano le analisi per indagare sulla torbidità dell'acqua". Il traforo delnon subirà limitazioni alper il resto dell'. A confermarlo è stato Pierluigi Caputi, Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico, che ha spiegato come le condizioni climatiche impediscano la realizzazione dei sondaggi previsti all'interno della galleria. In seguito alla sospensione dei lavori, si procederà comunque con l'iter per i carotaggi all'esterno del tunnel, permettendo così la circolazione regolare nei prossimi mesi invernali, evitando i disagi di un eventuale senso unico alternato.

Gran Sasso: nessuna limitazione al traffico quest'anno, indagini in corso

Commissario Caputi annuncia: "Nessun blocco in galleria quest’anno, mentre si avviano le analisi per indagare sulla torbidità dell'acqua". Il traforo del Gran Sasso non subirà limitazioni al traffico ...

Traforo, niente limitazioni: tregua per tutto l’inverno

L’AQUILA Per tutto l’inverno la circolazione all’interno del traforo del Gran Sasso non sarà subirà ulteriori limitazioni, poiché le condizioni climatiche ...

Per quest’anno nessun’altra chiusura del Traforo del Gran Sasso

L'Aquila - Quest'anno il traforo del Gran Sasso non subirà limitazioni di traffico, grazie a condizioni climatiche sfavorevoli che hanno impedito i sondaggi all'interno della galleria. Pierluigi Caput ...

Gran Sasso: Caputi, per quest'anno circolazione normale

"Per quest'anno il traforo del Gran Sasso non sarà subirà limitazioni di traffico perché, per le condizioni climatiche per le quali avevano preventivato gli interventi tra ottobre e novembre, non si p ...