Furto in un bar-ristorante pontino: portati via alcolici, una cucina industriale ed una macchina per il caffè

Tra il 20 e il 26 ottobre, ignoti hanno preso di mira un bar-ristorante situato a Latina, riuscendo a introdursi nel locale dopo aver danneggiato una porta d'accesso sul retro. I ladri hanno approfittato del periodo per agire indisturbati, lasciando il proprietario incredulo quando, nella mattinata del 29 ottobre, ha scoperto l'accaduto e ha prontamente avvisato le autorità competenti.

Rubati alcolici, una cucina industriale e una macchina del caffè

Il bottino dei ladri non si è limitato a pochi oggetti: hanno infatti portato via diverse bottiglie di alcolici, ma soprattutto attrezzature costose e fondamentali per l'attività, come una cucina industriale e una macchina del caffè. Si tratta di materiali dal valore significativo, sia economico che operativo, che rischiano di compromettere il regolare svolgimento delle attività del locale.

Furti in un ristorante in via Torino e in un bar in via Montalbo, tanti danni rubati pochi euro

Furti in un ristorante in via Torino e in un bar in via Montalbo, tanti danni rubati pochi euro

Furto nel ristorante Hama in via Torino a Palermo ... Altro colpo in via Montalbo dove un ladro ha preso di mira un bar. Qui è stato portato via il registratore di cassa e diverse bottiglie di liquore ...

Latisana, furto al “Bar Alla Ferrovia”: donna bloccata, complice in fuga

Furti in un ristorante e in un bar a Palermo: indagini in corso

Furto nel ristorante Hama in via Torino a Palermo ... Altro colpo in via Montalbo dove un ladro ha preso di mira un bar. Qui è stato portato via il registratore di cassa e diverse bottiglie di liquore ...