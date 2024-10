Fungaiolo aggredito dall'orso: "Un gatto avrebbe fatto più danni" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo l’aggressione di un orso al Fungaiolo nei boschi di Bleggio Superiore non si placano le perplessità del mondo animalista. Questa volta sono quelli di Centopercentoanimalisti a puntare il dito contro la provincia di Trento, sotto accusa per prendere ogni pretesto per far fuori gli orsi Trentotoday.it - Fungaiolo aggredito dall'orso: "Un gatto avrebbe fatto più danni" Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo l’aggressione di unalnei boschi di Bleggio Superiore non si placano le perplessità del mondo animalista. Questa volta sono quelli di Centopercentoanimalisti a puntare il dito contro la provincia di Trento, sotto accusa per prendere ogni pretesto per far fuori gli orsi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'orso che ha aggredito il fungaiolo a Bleggio Superiore resta senza identità. Ed è salvo; Fungaiolo aggredito da un orso, Lav: "Abbiamo chiesto una perizia sulle ferite dell’uomo. Un gatto sarebbe in grado di procurare tagli molto più profondi"; Trento, fungaiolo aggredito dall'orso: "Un gatto avrebbe fatto più danni"; Fungaiolo aggredito da un orso, Lav: 'Abbiamo chiesto una perizia sulle ferite dell'uomo. Un gatto sarebbe in grado di procurare tagli molto più profondi'; Fungaiolo ferito da un orso in Trentino, ora l’animale rischia l’abbattimento. Gli attivisti: “Dinamica singo…; Graffi lievissimi per il fungaiolo ''aggredito'' dall'orso (per la Pat ''colpito ripetutamente a schiena e braccia''). Il sindaco: ''Facciamo chiarezza, non è un custode forestale''; Leggi >>>

Andrea, il fungaiolo che ha incontrato l’orso: «I graffi? Non mi ha aggredito. Spero che non lo uccidano»

(informazione.it)

La foto della schiena e le spiegazioni: non mi ha aggredito, non mi ha graffiato La foto della sua schiena graffiata dall’orso hanno fatto il giro del web. Eppure Andrea, boscaiolo e operaio comunale ...

Fungaiolo aggredito da un orso, Boitani: «Succede quando l’animale si sente minacciato»

(informazione.it)

Un orso ha ferito un uomo di 33 anni mentre cercava funghi tra i boschi di Bleggio Superiore, in Trentino. È successo nel pomeriggio di sabato 19 ottobre e subito la Provincia ha fatto partire le inda ...

Parla il fungaiolo “aggredito” dall’orso in Trentino: “non va abbattuto, si è solo difeso”

(greenme.it)

Parla l'uomo ferito dall'orso, sostenendo che l'animale non l'abbia aggredito ma si sia solo difeso: per questo non va abbattuto.

Fungaiolo aggredito e ferito da un orso in Trentino

(msn.com)

Aggressione di un orso ad un uomo questo pomeriggio nei boschi di Bleggio superiore in Trentino. Un uomo che da solo stava andando a funghi, improvvisamente si è sentito aggredire alle spalle. (ANSA) ...