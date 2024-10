Frontale tra auto: due feriti, uno incastrato tra le lamiere (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Brutto incidente alle porte di Viterbo. Intorno alle 10 di oggi, mercoledì 30 ottobre, nei pressi del chilometro 5 della Tuscanese, una jeep e un'utilitaria si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.Il bilancio è di due feriti. Sono intervenuti gli agenti della Viterbotoday.it - Frontale tra auto: due feriti, uno incastrato tra le lamiere Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Brutto incidente alle porte di Viterbo. Intorno alle 10 di oggi, mercoledì 30 ottobre, nei pressi del chilometro 5 della Tuscanese, una jeep e un'utilitaria si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.Il bilancio è di due. Sono intervenuti gli agenti della

