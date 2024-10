Estorsione al Savoia calcio, 3mila euro per continuare a giocare: 5 arresti nel clan Gionta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Questa mattina, i carabinieri del Gruppo locale, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone, accusate di Estorsione e usura aggravati dal metodo mafioso. Gli indagati sarebbero legati al clan Gionta, attivo nella zona di Torre Annunziata e nei territori circostanti. Estorsione L'articolo Estorsione al Savoia calcio, 3mila euro per continuare a giocare: 5 arresti nel clan Gionta Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Estorsione al Savoia calcio, 3mila euro per continuare a giocare: 5 arresti nel clan Gionta Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Questa mattina, i carabinieri del Gruppo locale, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone, accusate die usura aggravati dal metodo mafioso. Gli indagati sarebbero legati al, attivo nella zona di Torre Annunziata e nei territori circostanti.L'articoloalper: 5nelTeleclubitalia.

