Entella-Lucchese oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Lucchese, match dello stadio Comunale di Chiavari valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione padrona di casa è una delle principali candidate alla vittoria del torneo e alla promozione in Serie B, ma ha bisogno di trovare maggiore continuità a livello di risultati per restare a contatto con le prime della classe. Entella-Lucchese, come seguire il match La compagine toscana, dal suo canto, si trova a metà classifica e spera di portare a casa i tre punti da questa sfida per scalare altre posizioni e portarsi a ridosso della zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

L'Entella seconda in classifica nel girone B di Serie C è pronta ad una nuova sfida. A Chiavari mercoledì alle 20,45 arriva la Lucchese e la squadra di casa proverà a conquistare il sesto risultato ...

Tanta carne al fuoco per quanto riguarda il calcio in televisione nella giornata di oggi, mercoledì 30 ottobre 2024. Prosegue la 10^ giornata di.

La guida per scoprire dove vedere le più importanti partite di calcio in tv oggi e nei prossimi giorni su DAZN, Sky, Amazon Prime, Mediaset e Rai.

